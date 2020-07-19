لبنان | الجيش الاسرائيلي يسيطر على طائرة مسيرة ويسحبها باتجاه الأراضي المحتلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 08:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام الجيش الاسرائيلي بالسيطرة الكترونيا على طائرة مسيرة خلال تصوير انشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006 على طريق العديسة بمحاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. وتم سحب الطائرة المسيرة وهي من نوع DJI باتجاه الاراضي المحتلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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