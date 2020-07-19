لبنان | بري اتصل بالديوان الاميري في الكويت للاطمئنان على صحة الامير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 08:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بالديوان الاميري في دولة الكويت للاطمئنان على صحة امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وتمنى له دوام الصحة وللشعب الكويتي الشقيق الاستقرار والازدهار . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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