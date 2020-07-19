لبنان | دياب أبرق إلى أمير الكويت مطمئناً إلى صحته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أبرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطمئنا إلى صحته. وعبر دياب في البرقية عن: “مشاركة اللبنانيين للأشقاء الكويتيين والأمة العربية الفرحة بسلامة الشيخ الصباح”، متمنيا له “العمر المديد والحفظ من كل سوء لقيادة دولة الكويت العزيزة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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