لبنان | مسشتفى السان جورج: 6 إصابات بين العاملين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

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أعلن مستشفى السان جورج عن تسجيل 6 إصابات بين العاملين في المستشفى، وقد أصيب ثلاثة موظفين بالعدوى من خارج المستشفى لإختلاطهم بمصابين اخرين، وقد تم حجرهم مباشرةً، كما تم إبلاغ الجهات الرسمية بالأمر.

كما أعلن المستشفى عن إصابة ثلاثة موظفين أخرين بالفيروس بسبب دخول مريض إلى المستشفى منذ عدة أيام، حيث تم إجراء فحص كورونا بحسب الإجراءات المعتمدة للدخول ولم يتبين النتيجة إلا بعد اجراء الفحص الثالث له.

وبحسب بيان المستشفى، فقد نقل المريض الى المستشفى الحكومي للمعالجة، كما تم حجر الموظفين الثلاثة المصابين خارج المستشفى بسبب عدم ظهور أي اعراض مرضية تستدعي دخولهم للمستشفى.

وقد اجريت فحوصات الـPCR، لجميع مرضى القسم الذي تواجد فيه المريض المذكور كذلك للكادر الطبي والفني وجاءت نتائج الفحوصات سلبية.

وطمأن المستشفى أن بيئة العمل في المستشفى سليمة ولا يوجد أي حالة مصابة.