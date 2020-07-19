لبنان | إصابة في رحبة وخلية الأزمة ناشدت أبناء البلدة اتخاذ الاحتياطات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجهت خلية الأزمة في رحبة، في بيان، نداء الى أبناء البلدة لاتخاذ الاحتياطات كافة بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد. وجاء في البيان: “يرجى من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة كافة والامتناع عن مخالطة الآخرين. ففي إحدى المناسبات الاجتماعية حصلت مخالطة غير مقصودة، مع أحد المصابين بكورونا، ويبدو أن المشاركين في هذه المناسبة عددهم ليس بقليل من أبناء البلدة. نرجو ألا تكون هناك إصابات على الإطلاق، ولكن بانتظار جلاء الصورة من المفيد الالتزام بعدم مخالطة الآخرين ريثما تتضح الحقائق ليبنى على الشيء مقتضاه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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