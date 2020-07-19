لبنان | حريق بين دير الزهراني وعزة ومناشدة للمساعدة في إطفائه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

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اندلع حريق كبير عصر اليوم، في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي دير الزهراني وعزة، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وأتت النيران على مساحات كبيرة من أشجار السنديان والأعشاب، وتعمل فرق من الدفاع المدني، على محاصرة النيران، ومنع اقترابها من الأحياء السكنية.

وناشد أهالي البلدتين فرق الدفاع المدني العاملة في المنطقة، ومن يستطيع من السكان ويملك جرارات لنقل المياه “المساعدة في إطفاء الحرائق”.