لبنان | حريق بين دير الزهراني وعزة ومناشدة للمساعدة في إطفائه

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اندلع حريق كبير عصر اليوم، في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي دير الزهراني وعزة، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.
وأتت النيران على مساحات كبيرة من أشجار السنديان والأعشاب، وتعمل فرق من الدفاع المدني، على محاصرة النيران، ومنع اقترابها من الأحياء السكنية.
وناشد أهالي البلدتين فرق الدفاع المدني العاملة في المنطقة، ومن يستطيع من السكان ويملك جرارات لنقل المياه “المساعدة في إطفاء الحرائق”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.