لبنان | حالة إيجابية في إيعات لوافد من الولايات المتحدة الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 06:15 مساءً - مشاركة

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أعلن رئيس بلدية إيعات حسين شفيق عبد الساتر تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، بين أحد الوافدين من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه تم تحويل المصاب إلى منزل يملكه في بيروت مع التوصية بالعزل الكامل، كما جرى تحديد جميع المخالطين وحجرهم في منازلهم وتوزيع كمامات وقفازات ومواد تعقيم عليهم وتعقيم منزل المصاب الأساسي.

وأكد عبد الساتر تفعيل خطة الطوارئ، بالتعاون مع وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ومع الهيئة الصحية الإسلامية.

وفي مجال تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للمخالطين، زار رئيس البلدية برفقة الطبيبين أحمد عبد الساتر ورنيم عبدالساتر من فريق المتطوعين في محافظة بعلبك الهرمل، أماكن الحجر، لتقديم تعليمات صحية وتأكيد متابعة التواصل عبر الجهاز الطبي والتمريضي والإرشاد الصحي الاجتماعي في بلدة إيعات.

وأجرت البلدية، بالتعاون مع أهالي المحجورين، فحوصات PCR لحالات محتملة، وفقا لبروتوكلات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، على أن تستكمل الفحوصات صباح غد الاثنين، وأهابت بالأهالي، في بيان، “التقيد بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والالتزام بقواعد الوقاية”، وطلبت من الوافدين “تطبيق الحجر المنزلي مع العلم بأن الغرامة المنصوص عليها قانونا في حال عدم التقيد تبلغ خمسة ملايين ليرة”، وتمنت “الشفاء للمصاب والسلامة للأهالي”.