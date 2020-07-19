لبنان | 7 إصابات جديدة بكورونا في صور

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا covid- 19 في القضاء، والذي أصدرته قبل قليل، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس “مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميعها محلية لمخالطين لحالات مثبت إصابتها ب covid- 19”.

وأشارت إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 200 مصاب “توزعوا على الشكل التالي: 115 حالة وافدة من إفريقيا(3 حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، 79 حالة محلية (73 حالة من المخالطين) بينها 24 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (حالتا وفاة)، وقد تماثل 78 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت بأنها “هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت بالنصيحة اليومية لجميع القاطنين في قضاء صور، وهي “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.