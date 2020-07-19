لبنان | منتدى طرابلس: تأجيل انتخابات المختارين لتحييدها عن السياسة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلن “تأجيل الانتخابات على قاعدة تحييد السياسة بالكامل عن هذا الاستحقاق، واحترام إرادة المختار وتوجهاته من دون ضغط من أحد”، مؤكدا “الوقوف الدائم بجانب المختار والرابطة، والعمل معا لتحرير هذا القطاع من العبودية للمحاور السياسية، ولتقديس الرأي الحر والعمل على رفعة هذا الموقع الذي لا يقل شأنا عن أي موقع منتخب آخر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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