لبنان | تقرير استخباراتي ألماني: أنصار “حزب الله” يجمعون الأموال ويرسلوها لعائلات المقاتلين في لبنان

كشف تقرير جهاز المخابرات في بريمن شمال ألمانيا، أن مركز “المصطفى” الذي يعمل تحت غطاء اجتماعي لخدمة الطائفة الشيعية في المدينة، متورط في الدعم المالي لـ”حزب الله ” اللبناني، حيث ظهر انه يجمع الاموال ويقوم بتحويلها الى الحزب وفقا لصحيفة “جيروزالم بوست”.

وبحسب تقرير المخابرات، فإن حوالي 50 شخصاً في بريمن ونحو 1050 في مختلف أنحاء ألمانيا، أعضاء في مركز “المصطفى”، مشيرا إلى أن هذه الجمعية العربية تعمل كنقطة وصل بين المناصرين في بريمن، وقيادة الحزب في لبنان، ولم يذكر التقرير حجم الأموال التي أرسلها أنصار الحزب من هناك إلى لبنان.

ولفت التقرير إلى أن مركز “المصطفى” أرسل أموالاً لأسر مقاتلي الحزب، كما أنه حاول ملء الفراغ الذي أحدثه منع الحكومة الألمانية منظمة “مشروع أطفال اليتيم في لبنان” عام 2014، من العمل على أراضيها.

وسبق ان حظرت ألمانيا كافة أنشطة “حزب الله” على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية، في 30 نيسان الماضي، بعد أن كانت تفصل بين الجناح السياسي للحزب والجناح العسكري، وفي نفس اليوم نفذت سلسلة مداهمات لجمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد قال مسؤولون أنها مقربة من الحزب، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن “أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي”.

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وأكدت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز “حزب الله” في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.

وكان تقرير لوكالة الاستخبارات في هامبورغ أشار في وقت سابق أيضاً إلى ان نحو 30 مسجداً ومركزاً ثقافياً في المانيا تربطهم صلات بـ”حزب الله” اللبناني، المدرج كتنظيم إرهابي أجنبي في الولايات المتحدة.