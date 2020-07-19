لبنان | المستشفى اللبناني – الإيطالي في صور: لا إصابات بفيروس كورونا

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وذكر المستشفى بأنه عمد الى سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية الفعالة.
وقال في بيان: “من خلال الإشراف والتنسيق والتعاون التام مع طبابة القضاء في وزارة الصحة العامة تم القيام بالتعقيم الشامل لكافة أقسام المستشفى ومرافقها العاملة. كما تم إجراء 242 فحص PCR وإعادة فحص شملت جميع الطواقم الطبية والتمريضية والموظفين العاملين والعديد من المرضى المتواجدين في المستشفى وكانت نتيجتها كلها سلبية، الأمر الذي يؤكد خلو المستشفى نهائيا من فيروس كورونا، فيما تم إخضاع عدد من المخالطين الى الحجر الصحي”.
ونوه ب”الدور الرعائي والإنساني الصحي الذي اضطلعت به الطواقم العاملة في المستشفى، إدارة وأطباء وممرضين، خلال قيامهم بواجبهم المهني والانساني الشجاع بكفاءة عالية تأدية لواجبها الانساني وحفاظا على السلامة العامة”.
أضاف: “أثبت المستشفى اللبناني – الإيطالي أنه، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع المستشفيات في لبنان، قادر على التعامل واستقبال كافة المرضى وفقا لتوجيهات وتعاميم وزارة الصحة العامة، وانه يلتزم الارشادات والبروتوكولات الطبية والعلاجية والاستشفائية المعتمدة، وهي لن تألو جهدا في استكمال مسيرتها الانسانية تجاه مواطنيها وأهلها الأوفياء، فالأولوية للانسان والعمل الانساني النبيل”.
ودعا البيان المواطنين لدى زيارتهم المستشفى الى “التزام جميع الإجراءات الاحتياطية والإحترازية المتخذة في المستشفى من وضع الكمامة والخضوع للفحوصات المخبرية المقررة ولحظ التباعد النسبي بين الأشخاص المتواجدين”.
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