كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ومنعهم من مخالطة أحد، حفاظا عليهم، وعلى جيرانهم وأقاربهم وأهالي بلداتهم. وأمل “في حال الرفض، التواصل مع القوى الأمنية لحجرهم بالقوة، بأمر قضائي، في الفنادق المخصصة لهذه الغاية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائمقام حاصبيا: للتشدد وعدم التهاون مع القادمين من خارج لبنان وحجرهم 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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