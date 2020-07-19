لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: 82 حالة شفاء من فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أما حالات الشفاء فبلغت 82 بعد تسجيل حالة شفاء جديدة وحالات الحجر المنزلي 21. ودعت الغرفة الى “الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والاجراءات الصحية، حرصا على الصحة والسلامة العامة، للحد من تفشي الوباء، عبر عدم الاختلاط والتزام التباعد الاجتماعي وبالمسافة الآمنة ووضع الاقنعة، والمحافظة على النظافة الشخصية وغسل الايدي بالصابون وفق الارشادات المعطاة”.

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