كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال باسيل: ” التحييد قرار ذاتي أسميناه النأي بالنفس والحياد قرار منّا ومن الآخرين كي يُطبَّق بهدف التموضع الإستراتيجي”. وطالب الذهاب نحو توافق داخليّ وتأمين مظلّة دوليّة لاحترام الحياد وتطبيقه من قبل الدول ووجوب اعتراف الدول المجاورة بهذا المبدأ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | باسيل من الديمان: طبّقنا الحياد في “الخارجيّة” ونؤمن بالشخصيّة اللبنانيّة المستقلّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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