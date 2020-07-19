لبنان | رابطة مخاتير منتدى طرابلس تعطل انتخاب هيئة جديدة للرابطة بدعم من ثوار المنتدى

وقد تجمع عدد من ثوار المنتدى داخل مبنى الرابطة في طرابلس مرددين هتافات ثورية، مطالبين المخاتير الغاء الانتخابات رفضاً لتدخل السياسيين، وبعد تجاوب عدد كبير من المخاتير لطلب الثوار تم تأجيل الانتخابات لموعد يحدد لاحقاً.

وبعد تأجيل الانتخابات أكد الثوار من أمام رابطة المخاتير ان “الرابطة للشعب وليس للسياسيين، لا نريد ان يتبع مخاتير الرابطة الفاسدين او ان يصبحوا مثلهم، ولن نسمح الا بانتخابات نزيهة، باسم المواطنين الشرفاء الذين انتخبوا المخاتير وليس باسم السياسيين، والثورة مستمرة لاسقاط الطبقة الفاسدة على صعيد كل لبنان… التغيير آت وكل الفاسدين مصيرهم مزبلة التاريخ”.

في حين اكد احد المخاتير ان “المختار صلة الوصل بين الشعب والدولة، وعندما لا تعطي الدولة الشعب حقه، على المختار نقل بارودته من كتف الى آخر ليصبح مع الشعب، اليوم نحن نرفض تدخل السياسيين في الانتخابات، لبنان بعد 17 تشرين ليس كما قبله، ولن نقبل بأي مختار مسيس”.