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وشددت على “ضرورة التزام وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات، وتجنب كل أنواع الازدحام، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، آملين من الله الحفظ والرعاية من كل سوء”.
وناشدت “أبناء المدينة الغيورين، عدم تداول الأسماء وتلفيق الأخبار، لما فيه من ضرر على المصاب والمدينة، والتقيد حصرا بالبيانات الرسمية للبلدية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النبطية تطمئن: حجر المصاب ومتابعة المخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.