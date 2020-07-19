لبنان | بلدية النبطية تطمئن: حجر المصاب ومتابعة المخالطين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وشددت على “ضرورة التزام وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات، وتجنب كل أنواع الازدحام، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، آملين من الله الحفظ والرعاية من كل سوء”.

وناشدت “أبناء المدينة الغيورين، عدم تداول الأسماء وتلفيق الأخبار، لما فيه من ضرر على المصاب والمدينة، والتقيد حصرا بالبيانات الرسمية للبلدية”.