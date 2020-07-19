لبنان | قطع الطريق احتجاجا على فقدان المازوت وانقطاع الكهرباء في شعت

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وتحدث رئيس بلدية شعت علي العطار، رئيس رابطة مختاري شمال بعلبك المختار علي الحاج حسن، ومختار البلدة إسماعيل العرب، وأكدت الكلمات أن “مياه الري ضرورة لأنقاذ الموسم الزراعي، ولكن في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد مادة المازوت المحاصيل مهددة بالتلف، لذا إذا لم يتم التجاوب مع المطالب، فالأمور متجهة إلى المزيد من التصعيد”.
في سياق منفصل، تواكب دوريات من معلومات الامن العام في الضنية، تسليم شركات المحروقات لمادة المازوت لمحطات المحروقات والموزعين في المنطقة، منعا للإحتكار أو التلاعب بالاسعار، بعدما وردت شكاوى عدة في الاونة الاخيرة عن فقدان مادة المازوت من المحطات، وتلاعب بالاسعار إثر إقدام محطات على بيع صفيحة المازوت أعلى من السعر الرسمي المحدد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.