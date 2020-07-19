لبنان | نهرا يدعي على مختلسي مليارات في بلدية الميناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلن في بيان اليوم، “الادعاء على المتورطين لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي في الميناء وضد كل المشاركين والفاعلين والمتدخلين، بجرم تزوير الأموال العامة واختلاسها، لإنزال أشد العقوبات بحقهم والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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