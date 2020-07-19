لبنان | عدوان: “سد بسري مرفوض ما رح يكفي وما رح نخلي يكفي”

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وقال من أمام مرج بسري: “المياه التي يريدون تأمينها لبيروت آتية من الفرعون ورئيس مصلحة الليطاني اكد ان البحيرة ملوثة بشكل لا يمكن إصلاحه قبل 7 سنوات”.
وأضاف: “جربتم السدود وكلفت نحو المليار دولار، فهل نجحت سياسة السدود؟ لكل السدود مشاكل كبيرة ومن المعروف ان المياه الجوفية في لبنان تشكل 3 مليار متر مكعب تحت الأرض كان من الممكن الاستفادة منها بدلاً من دفع المال لكنكم لا تريدون وصول المياه الى الناس إنما تريدون وصول الأموال ال جيوبكم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.