لبنان | عدوان: “سد بسري مرفوض ما رح يكفي وما رح نخلي يكفي”

وقال من أمام مرج بسري: “المياه التي يريدون تأمينها لبيروت آتية من الفرعون ورئيس مصلحة الليطاني اكد ان البحيرة ملوثة بشكل لا يمكن إصلاحه قبل 7 سنوات”.

وأضاف: “جربتم السدود وكلفت نحو المليار دولار، فهل نجحت سياسة السدود؟ لكل السدود مشاكل كبيرة ومن المعروف ان المياه الجوفية في لبنان تشكل 3 مليار متر مكعب تحت الأرض كان من الممكن الاستفادة منها بدلاً من دفع المال لكنكم لا تريدون وصول المياه الى الناس إنما تريدون وصول الأموال ال جيوبكم”.