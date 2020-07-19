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في السياق، أعلنت بلدية النبطية أنه “حرصاً على سلامة المواطنين ونتيجة الظروف الصحية الحالية سيتم تعليق العمل في الحدائق العامة التابعة لبلدية مدينة النبطية، على أن يعاد فتح الحدائق عند تحسن الظروف الصحية”.
وأملت من المواطنين التعاون، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية المناسبة وخصوصاً وضع الكمامات واستخدام المعقمات وتجنب اماكن الازدحام.
اشارة الى أنه تم إكتشاف حالة كورونا أمس في النبطية ويتم اجراء فحوص للمخالطين.
في سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الصحة أنه “بعد أسبوع استثنائي لجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تتجه الحكومة اللبنانية، بدءاً من صباح غد الاثنين إلى إجراءات جديدة أكثر صرامة بهدف تفادي الانزلاق إلى وضع كارثي يضعها أمام خيارات قاسية، كإعادة إقفال البلد أو التوجه بشكل غير مباشر إلى الطلب من كبار السن ومن الأشخاص الذين لا يتمتعون بمناعة قوية، بالتزام المنازل”.
ورأى المصدر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أنه لا يمكن علمياً السيطرة على الوباء 100 في المائة، فهناك مسار طبيعي وعلمي له، ومن غير المستغرب ازدياد الحالات مع إعادة فتح المطار، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكما الكثير من البلدان المتقدمة طبياً سنشهد المزيد من الانتشار في الحالات في هذه المرحلة، حتى مع التزام التدابير الوقائية الصارمة. فالإجراءات تخفف ولا تمنع العدوى بشكل كامل”.
كما أكد المصدر أنه “من المستبعد الذهاب إلى إجراءات أكثر قساوة من تلك المعتمدة، وذلك لسبب أساسي يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه الناس، ولكن التوجه سيكون للتشدد أكثر بتطبيق الإجراءات الحالية لجهة السعة القصوى للمطاعم والمسابح والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأماكن الحجر”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فحوص PCR في الرشيدية وبرج الشمالي وتجمع القاسمية… والنبطية تغلق حدائقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.