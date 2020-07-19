لبنان | خلية الازمة في الحزب “الإشتراكي”: للتشدد بالتزام إجراءات الوقاية وارتداء الكمامات

جاء فيه: “أهلنا الكرام تتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا بسبب التراخي وعدم التزام إرشادات الوقاية التي جهدنا معكم على تعميمها.

وهو ما يجعلنا نواجه خطر انتشار هذا الفيروس بين أهلنا في منطقتنا مجددا، وآخرها في بلدة قرنايل العزيزة، حيث ظهرت حالة جديدة مع احتمال ازدياد عدد المصابين.

إنطلاقا من واجبنا المعتاد، سنباشر وبالتعاون مع بلدية قرنايل وخلية الأزمة في البلدة والجهات المختصة باجراء الفحوص في البلدة للتأكد من سلامة الاهالي فيها”.

وتابعت: “بناء على ما تقدم أعلاه، نجدد النداء للجميع آملين التعاون والتجاوب حرصا على سلامتكم وأحبائكم، ونطلب منكم مجددا:

1- التشدد بالتزام إجراءات الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

2- عدم الاختلاط، وإختصار المناسبات على أقل عدد ممكن، والاكتفاء بالتواصل على الهاتف.

3- تعقيم المؤسسات قبل وبعد أية مناسبة.

4- التعاون مع البلديات والقوى الامنية والصليب الاحمر.

5- الافادة السريعة عن أية حالة مشتبه بها للجهات المختصة”.