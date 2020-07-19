لبنان | الراعي: نظام الحياد باب الخلاص لجميع اللبنانيين ويقتضي وجود دولة قوية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال الراعي: “نظام الحياد ليس طرحا طائفيا او مستوردا بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا وباب الخلاص لجميع اللبنانيين دون استثناء ورجائي ان يصار الى فهم حقيقي لمفهوم الحياد عبر حوارات فكرية علمية”. واعتبر أن “الحياد ليس مستورداً وهو باب الخلاص لجميع اللبنانيين من دون استثناء”. وتضامن الراعي مع مأساة المصروفين من الجامعة الأميركية ودعا الدولة للتدخّل للحدّ من هذه المأساة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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