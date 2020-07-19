لبنان | بالصورة – عبدة الشيطان ومروجو مخدرات في قبضة أمن برج حمود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

على أثر ذلك، كلّفت الشعبة قطعاتها المختصة لتوقيف المذكورَين.

بتاريخ 15/7/2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في برج حمّود، إضافةً إلى توقيف اثنين من زبائنهما، وهما:

ج. ي. (مواليد ۱۹۸۹، لبناني)

أ. ب. (مواليد 1985، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ.

بتفتيش منزلَي المروّجَين، تم ضبط:

Advertisements

– /9/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زِنتها /1،6/ غ. و/3/ قطع حشيشة زِنتها /1،2/ غ.

– /3/ مظاريف بداخلها مادة الهيرويين زِنتها /3،4/غ.

– كمية من الحبوب المخدّرة، وورق لف سجائر، و/7/ أجهزة خليوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق مع الأول والثاني، اعترفا بترويج مادة الهيرويين وحشيشة الكيف وحبوب مخدّرة إلى عددٍ كبيرٍ من المواطنين ضمن منطقة برج حمود، كما اعترفا بتنفيذ عدة عمليات سرقة من داخل محلاّت تجارية.

باستماع إفادتَي الثالث والرابع، اعترفا بتعاطي المخدرات، وشرائها من المروجَين المذكورَين.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.