لبنان | موجة حرّ تضرب لبنان في الأيام المقبلة… والحرارة تتخطى الـ40 درجة

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يتأثر لبنان بموجة لاهبة، تُعتبر الأقوى لهذا الموسم، ولن تكون الاخيرة خلال هذا الشهر، فتموز يتوعّد المنطقة بموجة اخرى في ايامه العشرة الأخيرة وسوف تغطي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وقد تتخطى درجات الحرارة ال 40 درجة.

يصل تأثير هذه الموجة اللاهبة نحو تركيا وقبرص وستكون سبباً لتشكل العواصف الطوفانية فوق حوض البحر الاسود في الايام المقبلة بسبب احتكاكها مع كتلة باردة مصدرها شمال شرق اوروبا.

طقس الاحد مشمس ولاهب ترتفع الحرارة يوم الاثنين وتبلغ ذروتها في الداخل لتعود وتنخفض بشكل خفيف يوم الثلاثاء

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كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 32/33 درجة تنخفض ليلاً الى 26

في البقاع: 38 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 23

على الجبال 1200 متر: 31 درجة نهاراً و 23 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 26 درجة نهاراً و 16 ليلاً

الرطوبة: بين 65 و 80%

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة.

تقرير الأب إيلي خنيصر