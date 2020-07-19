لبنان | بعد موقفه حول حياد لبنان… البطريرك الراعي إلى الفاتيكان قريباً

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وعُلم أن البطريرك الراعي سيجدد موقفه اليوم في عظة الأحد بأن لا تراجع عن مطلب حياد لبنان.
في سياق متصل، كشفت معلومات أن الراعي سيغادر قريباً الى الفاتيكان في رحلته الاولى بعد موقفه من حياد لبنان وسيكون له زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية في الخريف المقبل بعد الانتخابات الأميركية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.