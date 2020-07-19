لبنان | سلسلة تحركات شعبية على نطاق واسع وشامل قريباً

وتتزامن مع تشكيل “اتحاد ساحات الثورة”، الذي يضم مجموعات من الثورة من معظم الساحات، من عكار شمالا، مرورا بطرابلس وكسروان والمتن وبيروت وحتى صيدا وصور والنبطية جنوبا، وكذلك في مناطق إقليم الخروب والشوف وعاليه، وتشمل البقاع، وحتى بعلبك والهرمل.

وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق أهداف الثورة، وتنفيذ تحركات مشتركة مركزية، ولا مركزية، بدءاً من هذا الأسبوع.