لبنان | سلسلة تحركات شعبية على نطاق واسع وشامل قريباً

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وتتزامن مع تشكيل “اتحاد ساحات الثورة”، الذي يضم مجموعات من الثورة من معظم الساحات، من عكار شمالا، مرورا بطرابلس وكسروان والمتن وبيروت وحتى صيدا وصور والنبطية جنوبا، وكذلك في مناطق إقليم الخروب والشوف وعاليه، وتشمل البقاع، وحتى بعلبك والهرمل.
وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق أهداف الثورة، وتنفيذ تحركات مشتركة مركزية، ولا مركزية، بدءاً من هذا الأسبوع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.