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ولفت قطار في حديث إذاعي إلى أنه كان هناك اتفاق على اجراء دياب للزيارة وعلى توقيتها وقد جاءت هذه الزيارة في وقت طُرح فيه موضوع الحياد.
وقال: “اذا زار البطريرك الراعي قداسة البابا وتوصّلا الى محطة للتخفيف من الضغط على لبنان واذا نجحنا بتخفيف الضغط فهذا يعني أننا بدأنا نستعيد ثقة الكثير من الدول بلبنان”.
وأوضح قطار أن التدفق النقدي لا يأتي من دون الثقة بلبنان واستعادة الثقة وبداية الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد هما أمران اساسيان.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قطار: التدفق النقدي لا يأتي من دون الثقة في لبنان… ودياب والراعي على تواصل دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.