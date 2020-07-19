لبنان | حب الله: أوقفوا المؤامرة على جامعات لبنان وشعبه… وبتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم

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وأضاف عبر “تويتر”: “كلكم تتآمرون وتدفعون اللبنانيين الى الحاجة والعوز”. وطالب بوقف المؤامرة على جامعات لبنان وشعبه.
وتابع: “بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم (بالدولار)!”. واعتبر أنه لو تخلى مسؤولو جامعات عريقة عن نصف رواتبهم الخيالية او تقديماتهم ومصاريفهم لسنة واحدة، لحافظوا على وظائف مئات الموظفين الذين ضحوا وسخروا حياتهم لرعاية وتعليم مئات الاف اللبنانيين وابناء وقيادات المنطقة.
وأكد أن حب لبنان لا يكون بصرف الموظفين من وظائفهم… بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم!”. وكتف في تغريدة أخرى: “وللفاسدين، لمن يخالون انهم خالدون ويعرقلون محاسبتنا لهم، راجعوا التاريخ.. تأملوا بمن حولكم.. من يؤيدونكم اليوم، سيكونون اول لاعنيكم وسينقلبون ضدكم”.
وقال: “اسرعوا قبل ساعة حسابكم.. من قبلهم، من قبل الناس.. تخلوا الان عن نصف ما تظنون انها ثرواتكم، على الاقل. فهي ليست ملكم، بل حق للبنانيين”.
وغرّد حب الله على خلفية صرف مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت مئات الموظفين والممرضين من جميع الأقسام بحجة الأزمة الاقتصادية، واستعانت بالقوى الأمنية لحراسة المبنى خوفاً من المصروفين الذين تلقوا قرارات “صرفهم التعسفي” بصورة مفاجئة عند وصولهم إلى عملهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.