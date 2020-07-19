لبنان | حب الله: أوقفوا المؤامرة على جامعات لبنان وشعبه… وبتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضاف عبر “تويتر”: “كلكم تتآمرون وتدفعون اللبنانيين الى الحاجة والعوز”. وطالب بوقف المؤامرة على جامعات لبنان وشعبه.

وتابع: “بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم (بالدولار)!”. واعتبر أنه لو تخلى مسؤولو جامعات عريقة عن نصف رواتبهم الخيالية او تقديماتهم ومصاريفهم لسنة واحدة، لحافظوا على وظائف مئات الموظفين الذين ضحوا وسخروا حياتهم لرعاية وتعليم مئات الاف اللبنانيين وابناء وقيادات المنطقة.

Advertisements

وأكد أن حب لبنان لا يكون بصرف الموظفين من وظائفهم… بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم!”. وكتف في تغريدة أخرى: “وللفاسدين، لمن يخالون انهم خالدون ويعرقلون محاسبتنا لهم، راجعوا التاريخ.. تأملوا بمن حولكم.. من يؤيدونكم اليوم، سيكونون اول لاعنيكم وسينقلبون ضدكم”.

وقال: “اسرعوا قبل ساعة حسابكم.. من قبلهم، من قبل الناس.. تخلوا الان عن نصف ما تظنون انها ثرواتكم، على الاقل. فهي ليست ملكم، بل حق للبنانيين”.

وغرّد حب الله على خلفية صرف مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت مئات الموظفين والممرضين من جميع الأقسام بحجة الأزمة الاقتصادية، واستعانت بالقوى الأمنية لحراسة المبنى خوفاً من المصروفين الذين تلقوا قرارات “صرفهم التعسفي” بصورة مفاجئة عند وصولهم إلى عملهم.