لبنان | قبرص تسلم الولايات المتحدة عنصراً من “حزب الله” متهماً بتجارة المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سلّمت السلطات في قبرص الولايات المتحدة الأميركية عنصراً من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات، بحسب ما ذكرت قناة “العربية”. واشارت “العربية” الى ان ذلك يأتي بعد 4 أعوام على فتح قضيته في ولاية فلوريدا الأميركية إثر شبهات وتهم تتعلق بغسل أموال وتهريب مخدرات، حيث صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنه عضو في “حزب الله” اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسميّة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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