لبنان | بعد أخبار عن إصابات بكورونا… مختار كفرذبيان يردّ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفى مختار كفرذبيان وسيم مهنا، وجود إصابات كورونا في البلدة، مؤكداً “عدم صحة كل ما يتم التداول به الآن عبر رسائل صوتية مفادها أن الأحياء السياحية في بلدتنا فيها إصابات بالكورونا”. وتوجه، في بيان، إلى الأهالي بالقول: “يهمنا إعلام الجميع أنّ بلدتنا خالية، بفضل الله ووعيكم والإجراءات الوقائية، من أي حالة، لذا نرجو توخي الحذر في نشر المعلومات؛ كما نهيب بجميع أهلنا ومالكي ومستأجري المحلات والمؤسسات، التشدّد في تطبيق تدابير الحيطة والحذر، لحماية زوارنا وأحبائنا في كفرذبيان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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