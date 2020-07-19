لبنان | تقرير مستشفى الحريري الجامعي: 6 حالات حرجة وإخراج مريضين إلى الحجر المنزلي

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فقد بلغ عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 923 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 43 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 15 حالة.

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وإذ أشار إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة لمصابين داخله، وبالتالي استقرار عدد المتعافين منذ البداية حتى تاريخه، على 249 حالة شفاء، أعلن إخراج حالتين إيجابيتين إلى الحجر المنزلي، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بعد تأكيد الطبيب على شفائهما سريريا.

كما أعلن وجود 6 حالات حرجة داخله، وعدم تسجيل أي حالة وفاة.

ودعا من يرغب بمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وذكر بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ، ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76”.