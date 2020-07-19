لبنان | وفاة شاب بعد أن أطلق النار على نفسه في العيرونية

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والمتوفي من سكان الوادي – العيرونية، وأفادت مصادر أنّ سبب إطلاقه النار على نفسه هي الأوضاع المعيشية الصعبة، فيما يُسجل انتشار كثيف للجيش على مداخل المستشفى الحكومي ومخارجه.

يُذكر أنّ حوادث الانتحار تتكرّر في الآونة الأخيرة في لبنان نتيجة الأوضاع التي باتت لا تُحتَمل، من دون أي أفق للأزمة التي تُطبق على عنق هذا الوطن الممزّق.