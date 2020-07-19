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وأكد جعجع أن لبنان لن يكون وحيداً في منطقته، تائهاً في أصقاع الأرض لا يريد احداً ان يتعرف عليه حتى من أصدقائه التاريخيين، لن نترك لبنان لتجار الهيكل الذين وصلوا الى مراكزهم على ظهر الناس بشعارات رنانة.
وأشار جعجع إلى أننا نشعر ان من واجبنا ان نكون مبادرين بخطوات عملية تترجم نداء ابينا البطريرك الراعي وسيكون لنا في الأيام المقبلة خطوات سياسية عملية في هذا الإطار.
وأضاف أننا لن نترك لبنان حتى قيام جمهورية قوية لا صورية، جمهورية قانون خالية من الفساد والمفسدين، جمهورية نعود فخورين بجواز سفرها، جمهورية “نيال مين عندو مرقد عنزة بلبنان”.
وشدد قائلاً أن هذا الصوت كان صوت ابينا مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا لتثبيت الشرعية والحياد وبكركي من جديد تحمي الوطن، ولبنان وطننا ولن نتركه لأصحاب المشاريع غير اللبنانية.
ونبه جعجع إلى أن ما نراه من بطالة وجوع وعوز والأسوأ الا ردة فعل من قبل المسؤولين الذين يكملون بالنهج نفسه وكأن لا جوع ولا بطالة ولا أزمة والمواطن يئن وأصب.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع: لن نترك لبنان لتجّار الهيكل الذين أفقروا اللبنانيين وستكون لنا خطوات تحاكي موقف الراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.