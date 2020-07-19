لبنان | بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي: المصيطبة (4)، طريق الجديدة (3)، الأشرفية والروشة (1) الروشة, الحمرا, الصنايع, راس النبع, (1) الملا (2)

البسطة (1): (بيروت).

الحدث (2)، الغبيري (1)، الجناح (4)، الليلكي (3)، برج البراجنة (1) الحازمية (1) كفرشيما (1) قرنايل (1) تحويطة الغدير

(1): (بعبدا).

البوشرية, بصاليم,, ضبية, الدكوانة, الفنار, اللنقاش, قرنة شهوان , الرابية, (1): (المتن).

حي السلم (3), العمروسية (2) الشملان (1), عرمون (1), بشامون (1): (عالية)

القلمون, (1): (طرابلس)

توراتيج, (1) : (الكورة)

شحور (6) , قانا, جبال البطن (1): (صور)

كونين, رماش (1): بنت جبيل تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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