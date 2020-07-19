لبنان | تعميم صورة طفل غادر منزل والده في الأوزاعي ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، وبناء على إشارة القضاء المختص، صورة “الطفل المفقود محمد عبد الجبار العويد (مواليد العام 2007، سوري الجنسية)، الذي غادر بتاريخ 13-7-2020 منزل والده الكائن في محلة الأوزاعي، خلف مصلحة تسجيل السيارات والآليات، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه”. وطلبت “من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 450897/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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