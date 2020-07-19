- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأكد أيوب أن الإصابات في الجامعة اللبنانية هي “حالة واحدة في كلية الإعلام الفرع الأول، وكنا حريصين على الفحوصات و أتت مرتين سلبية، وهناك طلاب بكلية الصحة وصدرت نتائجهم جميعا سلبية أيضا، والإمتحانات ستكون بموعدها”.
وردا على سؤال حول الضمانة لسلامة الطلاب، اعتبر رئيس الجامعة أن “الضمانة هي الطلاب، والتزامهم الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، وبالنسبة لنا فالقاعات معقمة، ونقيم تباعد بشكل جدي ووضعنا أقل من نصف عدد الطلاب في القاعة الواحدة”.
وشدد على أنه “لا نستطيع إجراء الإمتحانات أونلاين، لأسباب عديدة كالكهرباء والإنترنت، فإذا قطعت الكهرباء أثناء الإمتحان أو قطع الإنترنت، فهل سيرسب الطالب؟”، مؤكدا أن “مجلس العمداء لم يتخذ أي قرار إلا بالإستشارة مع أطباء ومعنيين بالشأن الطبي، واجتمعنا أمس مع لجنة الصحة بمجلس الوزراء ووافقونا القرار باستكمال الإمتحانات”.
وعن تهديد عمداء أو دكاترة للطلاب، قال أيوب: “لا أحد من العمداء هدد لأن للطالب الحق بالحضور في الدورة الثانية”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فؤاد أيوب: ليلتزم الطلاب بالإجراءات الوقائية والإمتحانات بموعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.