لبنان | #اذا_استقال_دياب… اللبنانيون يسخرون من “انجازات” رئيس الحكومة

رغم كل الظروف التي يمر بها لبنان، واخفاق الحكومة في معالجة ولو ازمة واحدة من الازمات التي انهكت اللبنانيين، سواء على صعيد سعر صرف الدولار او غلاء الاسعار، او ازمة الكهرباء التي زاد تقنينها بشكل قاس جداً الى تهريب المازوت وقطع المياه عن العديد من البلدات، و البطالة والفقر والجوع ، وعلى رغم المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة… اعلن الرئيس حسان دياب انه لن يستقيل من منصبه بحجة أن البديل عنه ليس موجوداً، وقال ” الاستقالة تعني أن الحكومة ستقوم بتصريف الأعمال ربما لسنة أو أكثر، وهذه جريمة بحق لبنان”.

كلام دياب دفع اللبنانيين الى اطلاق وسم #اذا_استقال_دياب، سخروا من خلاله من الوضع المزري الذي وصل اليه لبنان، وفشل دياب المدوي، منهم من غرّد “#اذا_استقال_دياب بتصير تجي الكهرباء ساعتين باليوم، الدولار بصير ٨٠٠٠، الشركات بتسرح موظفينها ، ومؤسسات رح تسكر، سعر اللحمة بصير ٨٥ الف، اسعار المواد الغذائية رح تتضاعف ٥ مرات”، ” #اذا_استقال_دياب حزب الله بيسيطر ع مفاصل الدولة وممكن يعمل منصة وممكن عدة منصات”، ” #إذا_استقال_دياب بينسرق و بيتهرب المازوت و الفيول و بصير في سلاح فلتان بالشوارع”” #إذا_استقال_دياب بصير المازوت يتبخر”، ” #اذا_استقال_دياب ستتوقف رحلة الانقاذ التي دهشت العالم بما انجزه حتى الان”، “#اذا_استقال_دياب بصير عنا حزب المصارف ضد الشعب وبتفشل المفاوضات مع صندوق النقد وبيصير الدولار ب 9000”.

كما كتب اخرون ” #اذا_استقال_دياب رح تصير الزبالة تسكر الطرقات”، ” #إذا_استقال_دياب مين بيوقف بوج المصارف مشان ما نبيع الدولة؟”، ” #إذا_استقال_دياب الودائع بتطير والعالم بتخسر مصاريها”، ، ” #اذا_استقال_دياب بيصير في احتمال نوقع بمجاعة بالبلد”، و” #إذا_استقال_دياب بصير في احتمال قسم كبير من الناس غير قادر على التعلم او اكمال علمه”، #اذا_استقال_دياب بتصير ربطة الخبز ب ٢٠٠٠ ليرة ” ،”#اذا_استقال_دياب نص الشعب بصير تحت خط الفقر” ،”#اذا_استقال_دياب اه يستقيل لان وجوده متل عدمه في مين عم يديره و ياخد أوامر منه و مانه قد هيدي المسؤولية” و” #اذا_استقال_دياب ال ٩٧٪ بيروحو عالفاضي”.

تغريدات وان دلّت على شيء فإنها تدل على وجع ومعاناة اللبنانيين، الذين حاولوا ان يظهروا فشل دياب بطريقة معاكسة، علّهم يوصلون صرختهم الى مسؤولين لا يهمهم سوى التمسك بمراكزهم وان دمّروا البلد عن بكرة ابيه.