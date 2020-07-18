لبنان | بعدما صرفوا والدها فجأة من الـAUB.. هذا ما قررت “ربى شقير” أن تفعله

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فقد تجففت مصادر دخل اللبنانيين بطريقة غير مسبوقة بفعل الأزمة الاقتصادية التي تأكل مؤسسات القطاع الخاص الذي بات المنفذ الوحيد للعمل بعد القرار الرسمي في العام 2017 بوقف التوظيفات في القطاع العام.

وتنسحب المخاوف على قرارات بطرد مئات الموظفين في المصارف، بعد الشروع في عملية اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من 26 الف موظف.

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وفي خطوة لافتة تدل على روح التحدي لدى شباب لبنان وتستحق الدعم من الجميع، تداول نشطاء على وسائل التواصل منشور لـ “ربي شقير”، ابنة أحد المصروفين، على الفيسبوك أعلنت قرارها بتحويل سيارتها الى سيارة أجرة.

وكتبت قائلة: ” سلام صبايا كيفكن بابا كان بيشتغل بالـAUB وحيوقفو من الشغل وبتعرفوا وضع البلد ما في شغل قررت اشتغل عسيارتي لساعد أهلي فأي حدا بدو وصلو ضمن بيروت وضواحيها وشويفات وخلدة يحكيني”.