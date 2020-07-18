لبنان | حسان دياب من الديمان: لن أستقيل وموضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة

وردا على سؤال حول تحييد لبنان، قال: “موضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز وصاحب الغبطة جامع الكل في لبنان. وهذا الموضوع بحاجة الى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسية كافة، لبنان من الاساس نقطة تلاقي وجسر بين الشرق والغرب وهذه نقطة اثراء له واعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية”.

وتابع: “نحن محكومون بالدستور والطائف واسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول اننا بحاجة الى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع. الذي يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يسقط الحكومة بل لبنان”.

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وتابع: “ركّزنا على المساعدات ببعد وطني وبدأنا نتنفس كحكومة اعتبارا من الاول من ايار إذ قبل ذلك كانت هناك “كورونا والخطة الإصلاحية وقرار عدم دفع سندات اليوروبوندز” وقد طبقنا الكثير من الإصلاحات التي قد لا يعرفها الجمهور وهذا تقصير منّا”.

وأشار دياب الى ان “يمكن ان افهم المواقف السياسية ضد الحكومة وهذا حق ديمقراطي لكن لا افهم بأن يكون هناك مواقف ضد لبنان في موضوع المساعدات المالية والغذائية”.

وأضاف دياب ان “يجب على اللبنانيين التكاتف في الشق الاقتصادي والاجتماعي والمالي مهما كانت تواجهاتهم السياسية ونحن نتفاوض مع صندوق النقد وردة فعله ايجابية وطوينا الصفحة على الخسارات ولا بد من اجتماع اللبنانيين لايجاد البرنامج المناسب للبنان”.

وأكد دياب: “لن أستقيل وأرتكز على كلمتي لأنني اذا استقلت لن يكون البديل موجوداً بسهولة وتصريف الاعمال لفترة طويلة جريمة بحق لبنان”.