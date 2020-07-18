لبنان | إصابة مسعف خلال إخماده حريقاً في خراج معركة في صور

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شب حريق في خراج بلدة معركة في قضاء صور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ليمتد الى أطراف بلدتي جناتا وطورا، وتعمل فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية وبلدية معركة والأهالي على إخماد النيران خوفا من وصولها الى المنازل المتاخمة. وقد أصيب المسعف مهدي هشام رومية في الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية برضوض وجروح إثر سقوطه عن آلية الإطفاء وهو يقوم بإطفاء الحريق، نقل على اثرها الى المستشفى للمعالجة وحالته مستقرة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على اخماد النيران في خراج البلدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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