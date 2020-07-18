لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد. ليرتفع عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي الى 88 اصابة. أما الحالات الايجابية فبلغت 7 (5 مقيمين، و2 عائدان من السفر)، حالات الشفاء 81 وحالات الحجر المنزلي 18. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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