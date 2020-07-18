لبنان | دياب من الديمان: موضوع الحياد سياسي بامتياز… ولن أستقيل

اعلن رئيس الحكومة حسان دياب من الديمان بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ان “موضوع حكومة حزب الله أصبح اسطوانة مكسورة وموضوع الحياد سياسي بامتياز وبحاجة لحوار سياسي عميق بين كل الجهات السياسية وإلى وضوح لفهم أبعاد الحياد”.

واضاف “بحثنا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه اللبناني اثر الصعوبات المالية المتراكمة والبطريرك الراعي يقدم لنا النصائح ببعد وطني ونستمع اليه لنكتسب من خبرته وحكمته”. لافتا الى ان “هناك اصلاحات طبقناها لا يعرفها الشعب اللبناني وانجاز الإصلاح يعني قراراً على صعيد الوزير أو الحكومة أو مشروع قانون على صعيد الحكومة ويجب ان نحاسب على عملنا داخل الحكومة” وتساءل “المواقف ضدنا بالسياسة هو حق ولكن ما مغزى المناكفات السياسية بما خص صندوق النقد الدولي والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية”؟

وشدد على انه “لن أستقيل لأنه في حال الاستقالة البديل لن يكون موجودا بسهولة وتصريف الاعمال لفترة طويلة جريمة بحق اللبنانيين”.