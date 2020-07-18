لبنان | بلدية مشغرة: لا إصابات والمسعف المصاب معزول في بيروت

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أكدت بلدية مشغرة، في بيان اليوم، أن:

“نتائج الفحوص التي أجريت في مستشفى مشغرة الحكومي وشملت 36 عينة، بما فيها عائلة المسعف المصاب في الصليب الأحمر، أتت سلبية، ومشغرة راهنا خالية من أي إصابة”.

وشددت على أن “المسعف المصاب أخضغ للعزل في إحدى مستشفيات بيروت، وحاله لا تدعو للقلق، وهو في تحسن مستمر”.