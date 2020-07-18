لبنان | بلدية مشغرة: لا إصابات والمسعف المصاب معزول في بيروت

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أكدت بلدية مشغرة، في بيان اليوم، أن:
“نتائج الفحوص التي أجريت في مستشفى مشغرة الحكومي وشملت 36 عينة، بما فيها عائلة المسعف المصاب في الصليب الأحمر، أتت سلبية، ومشغرة راهنا خالية من أي إصابة”.
وشددت على أن “المسعف المصاب أخضغ للعزل في إحدى مستشفيات بيروت، وحاله لا تدعو للقلق، وهو في تحسن مستمر”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.