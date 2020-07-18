لبنان | وقفة إحتجاجية ضد إعادة العمل بسد بسري

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ معتصمون وقفة إحتجاجية على سد بسري، تحت شعار “سد الفساد لن يمر”، وقطعوا في خلالها الطريق لبعض الوقت رفضاً للمشروع ومنعاً لعودة الآليات لإستكمال العمل. واكد المحتجون الذي إنطلقوا في مسيرة إحتجاجية إلى المرج انه: “لن تعبر جرافة إلا على أجسادنا وصفقة السد سقطت مع ثورة 17 تشرين”. وأضافوا “لن نسمح بإستمرار بناء السد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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