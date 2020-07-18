- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بيانا قالت فيه: “دأبت إحدى وسائل الإعلام بالأمس على عرض شريط مصور موقّع من مجموعة أنا خط أحمر، فيه تعرض شخصي لي على خلفية ملف قيد النظر مني، ويتعلق بأحد الموقوفين الذي له علاقة بهذه المجموعة”.
أضافت: “إن استهداف القضاة في الإعلام والتعرض لسمعتهم على هذا النحو، هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، ومحاولة ترهيب القاضي والتشهير به إذا رفض الانصياع لرغبات أحد فرقاء الدعوى، بما يشكل تطاولا فاضحا على سلطة القانون، كل ذلك بحجة الدفاع عما يعرف بالثورة، في حين أن الثورة الحقيقية هي بالتأكيد براء من هذه الممارسات”.
وختمت: “إني أناشد مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزيرة العدل، العمل لوقف هذا الانتهاك المتمادي لكرامة القضاة، ووقف بث الشريط المذكور، تحصينا لما تبقى من هيبة للسلطة القضائية في هذا البلد ولمرجعية القانون”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غادة عون تناشد وقف عرض شريط مجموعة أنا خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.