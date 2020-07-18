لبنان | هيئة العقارات رحبت ببدء استقبال طلبات حساب دعم المستأجرين

رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، بـ “بدء استقبال طلبات حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون منه أمام اللجان المختصة التي لحظت في القانون الجديد للايجارات الاماكن السكنية الصادر بتاريخ 9/5/2014 وتعديلاته مع مراسيمه التطبيقية، مما ينهي اشكالية مزمنة عمرها عشرات السنين بين المالكين والمستأجرين، كما انه يضع الامور ويصوبها على السكة الصحيحة تمهيدا لاقرار قانون ايجارات الاماكن غير السكنية ويوحد التوجه الاجتهادي في تطبيق القانون مما يسهل عمل القضاء من اجل سرعة البت في الملفات العالقة أمامه بهذا الخصوص”.

وأوضحت الهيئة كيفية تقديم وقبول طلب الاستفادة من حساب دعم أمام اللجنة الناظرة في تطبيق احكام الزيادات على بدلات الايجارات والمستندات المطلوب ضمها في “الملف الكرتوني” وهي التالية: جدول بأسماء المستفدين، إفادة عمل لكل من الافراد المدرجة في الجدول تظهر قيمة الاجر لكل فرد، تصريح شخصي بالدخل في حال كان يعمل لحسابه الخاص، صورة عن عقد الايجار وصورة عن هوية كل مستفيد الوارد اسمه ضمن الجدول او اخراج قيد جديد.

وأملت أن “يتم اقرار قانون جديد لاماكن الايجارات غير السكنية أسوة بأماكن الايجارات السكنية لتنتهي حقبة قوانين استثنائية لم تعد تتماشى مع حاجة القطاع العقاري بشكل عام وتطويره والسوق التأجيري بشكل خاص، وخصوصا أن تلك القوانين قد أسهمت بإهمال الابنية التي أصبحت عرضة للانهيار والتهاوي والتي ما زالت تشكل خطرا على السلامة العامة، إضافة الى الحاجة الملحة الى إرساء الاستقرار في المعاملات العقدية وإعادة الثقة للحفاظ على الامان التشريعي وصدقية القضاء والعدالة في ظل هذه الظروف الشاذة التي لا تخفى على أحد”.