لبنان | الحرارة إلى ارتفاع وستلامس الـ40 درجة

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من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي البقاع يومي الأحد والاثنين بينما تبقى نسبيا مستقرة ساحلاً.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
طقس اليومين المقبلين:
الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بين ٢٠ و ٣٨ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.
الإثنين: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بقاعا ٢٠ و ٤٠ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.