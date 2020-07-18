لبنان | الحرارة إلى ارتفاع وستلامس الـ40 درجة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي البقاع يومي الأحد والاثنين بينما تبقى نسبيا مستقرة ساحلاً.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

Advertisements

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بين ٢٠ و ٣٨ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.

الإثنين: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بقاعا ٢٠ و ٤٠ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.