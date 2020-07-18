لبنان | البدء بالتحضير لإصدار البطاقة التعريفية لمربي الأبقار والدواجن في الكورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يعلن المركز الزراعي في الكورة في بيان: بداية استقبال مربي الابقار والماعز والغنم والدواجن والاسماك، ليصار الى اصدار البطاقة التعريفية للمربي والتي يستطيع من خلالها شراء الاعلاف المدعومة، لذلك على كل مربي التوجه الى المركز الزراعي في سرايا أميون مع صورة هويته وافادة مختار تفيد بالمواشي والدواجن والاسماك لديه. . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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