لبنان | بلدية الصفرا توضح خبر وجود اصابة بكورونا في البلدة

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بعد تداول معلومات عن وجود اصابة بفيروس كورونا في بلدة الصفرا، أوضحت البلدية في بيان أنه:

“بعد مراجعات المعنيين في وزارة الصحة، تبين ان الاصابة هي ليست في الصفرا، وقد ورد ذكر اسم البلدة بصورة خاطئة

لذلك اقتضى التوضيح، منعا للخوف والزعر، ولتبيان الصواب من صحة الخبر”.