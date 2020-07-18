- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بعد تداول معلومات عن وجود اصابة بفيروس كورونا في بلدة الصفرا، أوضحت البلدية في بيان أنه:
“بعد مراجعات المعنيين في وزارة الصحة، تبين ان الاصابة هي ليست في الصفرا، وقد ورد ذكر اسم البلدة بصورة خاطئة
لذلك اقتضى التوضيح، منعا للخوف والزعر، ولتبيان الصواب من صحة الخبر”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الصفرا توضح خبر وجود اصابة بكورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.