لبنان | مديرة صندوق النقد الدولي: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية

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رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن “لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته”.
وناشدت في حديث لـ”الجزيرة” اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد، وقالت “نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق”.
وأكدت أنه “لم يتم بعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.