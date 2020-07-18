لبنان | مديرة صندوق النقد الدولي: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية

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رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن “لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته”.

وناشدت في حديث لـ”الجزيرة” اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد، وقالت “نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق”.

وأكدت أنه “لم يتم بعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه”.